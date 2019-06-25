Служба информации и безопасности возвращена в подчинение президенту

Служба информации и безопасности возвращена в подчинение президенту
Парламент принял в окончательном чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в том числе, в Закон о Службе информации и безопасности РМ. 

Согласно нововведениям, СИБ возвращается в подчинение президенту, как это было до ноября 2016 года, когда демократы, после избрания Игоря Додона главой государства, срочно вывели службу из его полномочий в ведение правительства.
Кроме того, сегодня был избран новый глава этого ведомства. Им стал Александр Есауленко. В то же время заместителем директора СИБ был назначен голосами 55 депутатов Артур Гуменюк.
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