Служба гражданского состояния рассказала о самых частных причинах распада молдавских семей (ВИДЕО)

Служба гражданского состояния рассказала о самых частных причинах распада молдавских семей (ВИДЕО)

По данным Службы гражданского состояния, чаще всего супруги идут на развод из-за измен, недопонимания, отъезда одного из супругов, а также из-за конфликтов с тёщей или свекровью.

Всего в прошлом году в Молдове вступили в брак более 20 тысяч пар, что примерно на 600 меньше, чем в 2017 году, передаёт publika.md. В то же время, Служба гражданского состояния в прошлом году зарегистрировала почти на 1 000 разводов больше, чем в 2017.

Мужчины в основном регистрируют отношения в 27-летнем возрасте, а средний возраст женщин, идущих под венец, 24 года. Самым пожилым женихом в 2018 году стал 89-летний мужчина, его избранница – на 7 лет моложе. Средний возраст мужчин, решившихся на расторжение брака – 34 года, а женщин – 30 лет.

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