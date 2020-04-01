Служба госохраны пожертвовала более 200 тысяч леев на борьбу с COVID-19

0

Офицеры Службы государственной охраны пожертвовали дневную зарплату на поддержку врачей, которые ежедневно борются с COVID-19. Материальная помощь в размере 206,6 тысяч леев была переведена на специальный счет, открытый Министерством финансов.

– Сейчас трудные времена переживает всё человечество. Все наши мысли и солидарность направлены в адрес тех, кто находится в трудном положении, в том числе тех, кто ставит под угрозу свою жизнь в борьбе с коронавирусом нового типа, – говорится в сообщении Службы госохраны.

Напомним, что ранее депутаты и сотрудники парламента пожертвовали финансовые средства для поддержки врачей, борющихся с коронавирусом. Собранная сумма составила 684,294 тысячи леев. Более 500 тысяч пожертвовали социалисты – каждый депутат ПСРМ отдал свою месячную зарплату.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.