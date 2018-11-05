Служба 112 зарегистрировала 2 млн звонков, но почти 70% из них не были срочными

Служба 112 подвела итоги своей деятельности с начала запуска, который состоялся в конце марта текущего года. Так, за 7 с лишним месяцев в Единую службу поступило 2 млн звонков, однако 68% из них не были срочными.

По данным пресс-службы ведомства, за указанный период большее количество звонков были перенаправлены в службу скорой медицинской помощи – 74,4%. В полицию через Службу 112 поступило 23,2% звонков, а в пожарную службу – 2,4% звонков. Что касается географического расположения, то за помощью чаще всего обращались жители муниципиев Кишинёв и Бельцы, а также районов Криуляны и Хынчешты. Кроме этого, согласно статистическим данным, 68% из поступивших в Единую службу звонков не являлись срочными.

Напомним, что Единая служба начала работу в тестовом режиме в конце марта, а в полной мере стала доступной в июне. Номер 112 является бесплатным, его можно набрать как с мобильного, так и с фиксированного телефона.