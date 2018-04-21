Служба 112: О двух пожарах в Кишиневе сообщили более 200 человек

Первый звонок в экстренную службу о возгорании в Институте микробиологии и биотехнологии Академии наук на Телецентре поступил в 12.02, и уже в 12.03 об этом была извещена пожарная служба.

О втором пожаре, в торговом центре Lunedor на пересечении улицы Измаильской и бульвара Кантемир, в службе 112 стало известно уже в 13.13.00, а спустя 50 секунд об этом известили пожарных, пишет unimedia.info.

После этого с 12:02 до 12:07, когда произошел первый пожар, в 112 поступило 74 экстренных вызова, что означает по одному звонку каждые 4 секунды.

Начиная с 13:13:00, когда произошло второе возгорание, было получено 136 экстренных вызовов в течение 5 минут, по одному вызову каждые 2 секунды.

Во время двух этих пожаров Служба 112 получила в 6 раз больше звонков, чем среднесуточно за этот период.

Напомним, ранее о тушении пятничных пожаров в Кишиневе отчитался Нацинспекторат по чрезвычайным ситуациям: люди не пострадали, выгорело около 1500 квадратных метров площади.