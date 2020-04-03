Служащие Нацармии пожертвовали дневную зарплату на борьбу с COVID-19

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Военнослужащие Национальной армии пожертвовали зарплату за рабочий день на борьбу с коронавирусом. В итоге было собрано около 700 000 леев.

Средства будут переведены на счёт, открытый Министерством финансов для борьбы с коронавирусом. В своём сообщении в социальной сети министр обороны Александр Пынзарь поблагодарил весь состав Национальной армии за вклад в противодействие пандемии.

– Спасибо всем тем, кто пожертвовал зарплату за день в поддержку мероприятий по профилактике COVID-19! Ценю вашу солидарность и желаю вам здоровья, – написал Пынзарь.

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