Слушания по делу об изнасиловании двух девушек и убийстве одной из них перенесены

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Заседание в Апелляционной палате Кишинёва по делу шестерых мужчин, обвиняемых в изнасиловании двух девушек и в убийстве одной из них, которая была сброшена с балкона 7-го этажа, было перенесено на среду, 22 мая.

По словам прокуроров, слушания были перенесены по той причине, что подсудимые не были доставлены на заседание, передаёт protv.md. Стоит отметить, что двое из подозреваемых до сих пор находятся в розыске.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 4 на 5 мая в одной из квартир дома в центре столицы. После того, как подозреваемые вернулись с праздника, организованного за городом, они направились в квартиру, в которой находились две девушки, одна из них – 16-летняя. Они изнасиловали девушек, а чтобы скрыть следы преступления, сбросили несовершеннолетнюю с балкона квартиры седьмого этажа, в результате чего она впала в кому. 13 мая девушка скончалась в больнице, не приходя в сознание. Четверо подозреваемых в возрасте от 20 до 26 лет были задержаны.