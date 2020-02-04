“Слуги народа зарегистрировались в ПАСЕ и пошли на шопинг”, – президент ответил на критику бывших партнеров по коалиции

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Обращение Президента РМ в ПАСЕ было адресовано внешним партнерам нашей страны и гражданам Республики Молдова, а не молдавским депутатам. Так глава государства отреагировал на критику своего выступления представителем “АКУМ” Михаем Попшоем.

В рамках передачи на общественном телеканале Игорь Додон дал понять, что тот, кому “не понравилась” его речь в ПАСЕ, даже не был в тот момент в зале заседаний и не слушал ее целиком.

– Депутаты из оппозиции, наши бывшие партнеры по коалиции, которые все чаще разъезжают по командировкам, в частности, в Страсбург, в качестве представителей Молдовы, даже не присутствовали в зале на протяжении всего выступления президента. Возможно, они зарегистрировались и ушли на шопинг. Я не слежу за ними: они – депутаты, слуги народа. Быть может, кто-то привык ездить в турпоездки по разным столицам, но это не относится к президентуре, – отметил Додон.

Глава государства уверен, что его послание было услышано и оценено. Оно имело большую огласку в зарубежной прессе, а сегодняшнюю встречу с президентом глава МИД Венгрии начал с того, что поздравил Игоря Додона “с отличной речью”.

– Оценки разные, но мы эту работу делаем не для депутатов: обращение было адресовано нашим внешним партнерам и гражданам РМ, – подытожил он.