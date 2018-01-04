Случайный шедевр. Как родился «Умирающий лебедь» Павловой

4 января 1908 года, ровно 110 лет назад, легендарная Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь», которая на несколько десятилетий стала визитной карточкой балерины.

Однажды, исполняя свой коронный номер «Умирающий лебедь» перед парижской публикой, Анна Павлова получила одну из главных наград, о которой может мечтать артист балета: после окончания миниатюры в течение нескольких секунд в зале царила полная тишина, зрители были очарованы грациозным исполнением балерины, а затем одарили ее бурными овациями. В тот день Павлова трижды танцевала лебедя. Публика всегда с невероятным восторгом встречала Анну в этом образе, поскольку она была в нем невероятно хороша.

Друзья детства

Номер «Умирающий лебедь» был поставлен специально для Павловой ее коллегой Михаилом Фокиным. Они вместе учились в Императорском театральном училище, знали друг друга с детства и часто выступали в паре. Когда Фокин стал пробовать свои силы в качестве постановщика, он нашел в лице Павловой идеальную исполнительницу своих замыслов. Она легко соглашалась на перевоплощения, в результате которых ее иногда было просто не узнать на сцене, и не гналась за техническими трюками. Однажды для балета «Египетская ночь» Фокин попросил Анну нанести на тело специальную краску, чтобы походить на восточную девушку, затем удлинил ей разрез глаз и брови с помощью карандаша. Эти нехитрые манипуляции за несколько минут превратили Павлову в ее героиню Таор. Для того времени такие эксперименты были в новинку.

Удивительно, но и для Анны нельзя было найти более подходящего балетмейстера. Она крайне редко вносила какие-то изменения в первоначальный замысел постановок Фокина, в отличие от других, где принимала участие. Если Павлова не понимала логической связи движений и рисунка танца в целом, она без тени смущения корректировала его под себя.

Импровизация

В начале 1908 года хор Императорского оперного театра попросил Павлову принять участие в их благотворительном концерте, который должен был пройти в Дворянском собрании. К этому событию балерина планировала поставить небольшой номер и попросила Фокина помочь ей выбрать подходящую музыку. Хореограф в то время увлекался игрой на мандолине и старательно разучивал дома «Лебедя» Камиля Сен-Санса, поэтому предложил балерине именно эту композицию. К тому же хрупкий силуэт Павловой говорил, что она создана для этой роли. Анна идею поддержала, и снова обратилась к Фокину с просьбой — на этот раз выступить в качестве балетмейстера номера.

Для постановки танца, который даже спустя годы будет исполняться многими ведущими балеринами по всему миру, хореографу потребовалось всего несколько минут. Практически все от начала до конца было импровизацией. Михаил танцевал перед Анной, она — тут же, позади него. Затем Павлова начала пробовать исполнять номер одна, а Фокин подсказывал ей, как правильно держать руки. В итоге им удалось вложить в эти две с половиной минуты совершенную технику и выразительность, создав самый удачный номер Павловой. Кстати, Сен-Санс был крайне удивлён таким трагическим прочтением своего произведения, поскольку по его задумке лебедь в финале вовсе не умирал.

Смерть лебедя

Исполнение Павловой «Умирающего лебедя» всегда вызывало восторг и бурные аплодисменты. Возможно, невероятный успех в данном образе состоялся еще и потому, что балерина очень любила этих птиц в реальной жизни. Обосновавшись в Лондоне, она купила просторный дом в типичном английском стиле с лужайкой и искусственным озером, в котором плавали знаменитые лебеди Павловой. С одним из них — любимчиком Джеком у балерины есть невероятно трогательная фотография — на снимке птица как бы обнимает свою хозяйку длиной шеей.

Внезапная смерть танцовщицы стала настоящим шоком для ее поклонников по всему миру. Особенно трогательно с Павловой простились в Лондоне во время концерта «Общества Камарго»: в перерыве между первым и вторым номером программы дирижер Константин Ламберт объявил зрителям, что в память об Анне Павловой оркестр исполнит «Смерть лебедя». Зазвучала музыка, на затемненной сцене появилось пятно света от прожектора, которое начало передвигаться так, как если бы танцевала сама балерина. Пока шел номер, весь зал стоял, отдавая дань невероятному таланту Павловой.