“Случайность? Не думаю”: Политолог прокомментировал одновременное отсутствие Санду и Канду в парламенте

“Случайность? Не думаю”: Политолог прокомментировал одновременное отсутствие Санду и Канду в парламенте

На вчерашнем заседании парламента присутствовали практически все депутаты, за исключением двух народных избранников. Речь идет о лидере блока “Акум” Майе Санду, которая, как позже стало известно, находится с визитом в Брюсселе, и о депутате Демократической партии Андриане Канду, который отсутствовал по неизвестной причине. 

Удивительное “совпадение” на своей странице в соцсети прокомментировал депутат ПСРМ, политолог Богдан Цырдя.

– На первом заседании парламента отсутствовали Санду и Канду. Что-то часто эти два товарища одновременно выезжают за пределы страны. Может, случайность? Не думаю, – отметил он. 

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