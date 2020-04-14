“Случайно” занесло в другую страну: житель Бричан обвинил течение реки в своём незаконном пересечении границы

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Жителю села Хлина Бричанского района грозит уголовное наказание за незаконное пересечение госграницы. Он утверждает, что вошёл в реку Прут, чтобы вытащить удочку, однако пограничники установили другие обстоятельства произошедшего.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, мужчину заметили в реке Прут. Правоохранители поинтересовались у него, что он делает в приграничной зоне. В ответ мужчина рассказал свою невероятную историю. По его словам, он залез в реку, чтобы вытащить упавшую удочку, однако течением его занесло на другой берег.

Однако пограничники выяснили другие обстоятельства произошедшего. Так, их коллеги из Румынии сообщили, что заметили мужчину, переплывавшего реку Прут. До этого он что-то обсуждал с гражданами Румынии. В результате расследования были найдены спиннинг и пустой пакет для рыбы.

Молдаванину грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы.

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