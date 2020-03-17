Случай нарушения карантинного режима в Тараклии: приехавшая из-за границы женщина хотела сесть на маршрутку и поехать в Чадыр-Лунгу

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В Тараклийском районе задокументировали случай нарушения карантинного режима. Женщина, которая недавно приехала из-за рубежа, попыталась воспользоваться общественным транспортом и поехать в Чадыр-Лунгу.



О произошедшем на заседании КЧС Тараклийского района доложил начальник инспектората полиции Владимир Чекир, передаёт gagauzinfo.md.

– Женщина вышла из дома и хотела поехать в Чадыр-Лунгу. Она подошла к остановке, но люди стали возмущаться. Этот факт задокументирован, – сказал Владимир Чекир.

Кроме того, председатель района Иван Пасларь попросил проверить информацию о том, что один из жителей села Валя Пержей якобы приехал из Италии, но не изолировался и даже посещал бары. Эта информация не подтвердилась. Однако сотрудники полиции задокументировали случай нарушения карантина.

Напомним, что в Молдове ужесточили наказание за распространение коронавируса и несоблюдение мер профилактики. Штрафы для физических лиц могут составить до 25 тысяч леев.