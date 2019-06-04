Случай кори у 17-летнего парня из Дрокии подтвердился. Ещё 10 случаев находятся под подозрением

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Случай кори в Дрокии был подтверждён в результате лабораторных исследований. Речь идёт о 17-летнем жителе села Никорены, который недавно сыграл свадьбу. Национальное агентство общественного здравоохранения (НАОЗ) исследует ещё один случай подозрения на корь в Страшенах, он пока не был подтверждён.

Кроме этого, ещё 10 случаев подозрения на корь были зарегистрированы в этом селе Дрокиевского района, передаёт realitatea.md. По данным НАОЗ, все жители Никорен, у которых были выявлены симптомы кори, были на одной свадьбе, в результате чего вирус распространился. Ещё один случай кори был зарегистрирован в Кишинёве, на данный момент он находится в процессе исследования.

Территории, в которых с 1 января 2019 года регистрировались случаи кори:

Кишинёв – 15 случаев;

Окница – 6 случаев;

Дрокия – 1 случай;

Бричаны – 1 случай;

Единцы – 1 случай;

Штефан-Водэ – 1 случай.

С 1 января по 30 мая 2019 года в Молдове было зарегистрировано 25 случаев кори, а в 2018 году – 340.