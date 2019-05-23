Случай кори на севере страны: подросток был госпитализирован после поездки за границу

Случай кори на севере страны: подросток был госпитализирован после поездки за границу

16-летний подросток из села Никорень Дрокиевского района был госпитализирован после того, как заразился корью.

Согласно полученной информации, недавно он вернулся из России. Подросток обратился к врачу, после чего был госпитализирован. Известно, что мальчик контактировал с большим количеством людей на свадьбе. В связи с этим около 25 людей, контактировавших с мальчиком, получили вакцину в профилактических целях, передаёт unimedia.info.

Напомним, что вчера, 22 мая, в столице был зарегистрирован новый случай подозрения на корь у 37-летнего мужчины. Всего с начала этого месяца было подтверждено 3 случая заболевания корью. 2 случая зарегистрированы в Отачь Окницкого района и 1 – в Кишинёве, пишет publika.md. Всего в стране зарегистрировано 363 подтверждённых случая заболевания корью.

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