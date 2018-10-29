Случаев гриппа в Кишиневе пока выявлено не было

На прошлой неделе Центром общественного здоровья муниципия Кишинев было зарегистрировано 327 случаев инфекционных заболеваний, отравлений и побочных реакций. Информация была представлена на сегодняшнем заседании в примэрии.

209 из них – это острые диарейные заболевания, 152 из которых – у детей. Это больше, чем на прошлой неделе, когда было зарегистрировано 179 таких случаев, и больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было 183 подобных случая.

В то же время на прошлой неделе было зарегистрировано 2339 случаев ОРВИ, что на 16,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всего таких случаев – 867 – у детей до 4 лет, и у детей в возрасте от 5 до 14 лет – 659 случаев. В указанный период был госпитализирован 71 человек.

Случаев гриппа за прошедшую неделю зарегистрировано не было. Вакцины против гриппа были распределены по медицинским учреждениям страны и на данный момент проводится вакцинация – в первую очередь, прививки ставят тем, кто находятся в группах повышенного риска заболевания.