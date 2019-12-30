Словно муравейник: гигантские пробки образовались на столичных улицах перед праздниками (ФОТО, ВИДЕО)

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Столица в последние дни напоминает большой муравейник. Из-за большого количества машин движение на въездах в город и на многих улицах Кишинева сильно затруднено.

На большинстве дорожных артерий города образовались многокилометровые пробки, пишет tv8.md. Неравнодушные водители делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями пробок, а также советуют водителям, какие улицы столицы лучше объезжать.

Больше всего сегодня движение затруднено на въезде в город со стороны Ставчен и в центре столицы.