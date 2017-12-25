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Сломавший палец при задержании преступника прокурор представлен к награде

Сломавший палец при задержании преступника прокурор представлен к награде

Речь о замглавы районной прокуратуры Глодень Павле Гуйда.

Инцидент произошел в ноябре текущего года в момент, когда заключенного сопровождали в пенитенциар №11, расположенный в Бельцах. Злоумышленник воспользовался невнимательностью охранников и попытался сбежать. В это время, однако мимо проходил прокурор, который, заметив намерения преступника, незамедлительно вмешался и задержал его. В момент задержания прокурор находился в ежегодном отпуске. В ходе ареста он сломал себе палец.

Отвагу прокурора, получившего “боевое ранение”, решили поощрить наградой. Так, он получил значок «Выдающийся сотрудник прокуратуры», пишет realitatea.md.

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