Сломали кровать и украли имущество: двое малолетних детей “похозяйничали” в доме соседей, пока те были в отъезде

0

Криминальный инцидент с участием несовершеннолетних произошёл в селе Тея. Девятилетняя девочка и семилетний мальчик похозяйничали в чужом доме.

Как сообщает mvdpmr.org, пока хозяева частной собственности были в отъезде, юные правонарушители, разбив окно, пробрались в жилище. В период с 4 по 7 сентября они наведывались туда неоднократно. За это время дети успели разбить стекло люка стиральной машины, сломать кровать, которую использовали как батут. К тому же прихватили с собой квадрокоптер и две пары наушников. Материальный ущерб составил 6 950 приднестровских рублей.

В милицию обратилась сельчанка, присматривающая за домовладением. Сотрудники РОВД установили личности незваных гостей. Как выяснилось, несовершеннолетние с родителями проживают на той же улице. Обе матери уже состоят на учёте в ИДН как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию и содержанию детей. Женщины злоупотребляют алкоголем, а дети зачастую предоставлены сами себе. Нерадивые мамы будут привлечены к административной ответственности.

Разбирательство продолжается. Похищенное имущество изъято.