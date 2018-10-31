Слесарь АО «Термоэлектрика» найден мёртвым на территории предприятия (ФОТО)

Слесарь АО «Термоэлектрика» найден мёртвым на территории предприятия (ФОТО)

Бездыханное тело одного из работников АО «Термоэлектрика» было найдено случайным прохожим сегодня утром, 31 октября, на территории предприятия в столичном секторе Буюканы.

По данным полиции, труп 49-летнего мужчины обнаружил случайный прохожий, пишет protv.md. Органы правопорядка сообщают, что погибший работал на предприятии в качестве слесаря.

Прибывшие на место происшествия судебно-медицинские эксперты констатировали смерть. По их словам, на теле жертвы не было найдено следов насилия.

Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

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