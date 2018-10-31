Слесарь АО «Термоэлектрика» найден мёртвым на территории предприятия (ФОТО)

Бездыханное тело одного из работников АО «Термоэлектрика» было найдено случайным прохожим сегодня утром, 31 октября, на территории предприятия в столичном секторе Буюканы.

По данным полиции, труп 49-летнего мужчины обнаружил случайный прохожий, пишет protv.md. Органы правопорядка сообщают, что погибший работал на предприятии в качестве слесаря.

Прибывшие на место происшествия судебно-медицинские эксперты констатировали смерть. По их словам, на теле жертвы не было найдено следов насилия.

Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.