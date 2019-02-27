Слепая стратегия

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О несистемном подходе к решению вопроса пассажироперевозок

Общественный транспорт – одна из острейших проблем сегодняшнего Кишинёва. Чтобы им оптимально обеспечить столицу, нужно ежедневно выпускать на маршруты 400 троллейбусов, 300 автобусов и не менее 500 микроавтобусов. А у нас даже половины не наберётся. Нет и внятных стратегических документов развития транспортной сферы.

Дилетантский подход

Сегодня имеющегося парка автобусов и троллейбусов в Кишинёве не хватает, чтобы полноценно охватить город пассажироперевозками в часы пик. Парк электротранспорта обновлён примерно наполовину от необходимого количества, автобусы разваливаются, а закупленных в середине февраля трёх десятков этих большегрузных машин крайне не достаточно, чтобы исправить ситуацию. Количество микроавтобусов за последние 10 лет уменьшилось более чем в два раза (с 2 тыс. до 900) и продолжает сокращаться.

Либеральная власть муниципия за годы своего правления только усложнила ситуацию. При Д. Киртоакэ доходные маршруты были переданы в управление однопартийцам, некоторые отменены или перекроены таким образом, чтобы люди не могли на одном виде транспорта добраться из одного конца города в другой, как было раньше, а делали несколько пересадок. По-дилетантски мэр-либерал подошёл и к вопросу закупки новых троллейбусов.

Эксперт в вопросах городского планирования и развития Виктор Киронда считает, что чиновники мэрии понятия не имели, каким должен быть общественный транспорт в Кишинёве, как должен работать и развиваться.

– Иначе как можно объяснить закупку новых троллейбусов без кондиционеров, обрекая людей задыхаться в них летом от жары? – вопрошает В. Киронда. – Как можно было допустить, чтобы общественный транспорт стоял в пробках на одной полосе с другими авто? А как можно обустраивать парковочные места на тротуарах? При таком подходе общественный транспорт никогда не будет эффективным, сколько бы денег в него ни инвестировалось.

На что способны

И весь хаос в транспортной сфере муниципия существует из-за отсутствия у профильной структуры долгосрочной программы и комплексного видения, как решить эту проблему. Как стало известно «АиФ в Молдове», «Транспортная стратегия муниципия Кишинёв на 2014–2025 годы» сегодня – единственный документ, которым руководствуются в главном управлении общественного транспорта и путей сообщения (ГУОТПС) мэрии. На разработку документа средства выделил ЕБРР. Проект стоимостью в €250 млн предусматривает обновление парков автобусов, троллейбусов, ремонт дорог, строительство парковок, отведение выделенных линий для общественного транспорта, введение электронной оплаты за проезд, установку системы GPS в транспорте и многие другие задачи.

Хотя прошло уже четыре года, ничего масштабного из стратегии власти не реализовали. По словам начальника ГУОТПС Лилиана Копача, как и предусматривала стратегия, была разработана программа по её внедрению, но МСК этот документ не принял из-за нереально высокой стоимости. Из дефицитного бюджета невозможно выделить средства для реализации поставленных стратегией задач. Вместе с тем Л. Копач сказал, что они возлагают большую надежду на Концепцию комплексного развития транспортной сети в муниципии Кишинёв, над которой сегодня власти трудятся.

– Право разработать концепцию, по результатам тендера, получил ПИ Chişinău-proiect, который в свою очередь заключил контракт с российско-германской компанией A+S Transproiect из Санкт-Петербурга, – сказал чиновник. – 30 января прошло расширенное заседание с участием всех сторон, в том числе и экспертов из этой компании. Также мэрия в партнёрстве с ПРООН Moldova (Green City Lab) начинает разработку Плана устойчивой городской мобильности.

Вместе с тем чиновник заметил, что ситуация будет потихонечку улучшаться, так как они по мере имеющихся возможностей работают: начали установку умных светофоров, организуют в тестовом режиме на трёх главных улицах (пр-т Штефана чел Маре, ул. Пушкина, Бэнулеску Бодони) выделенную линию для общественного транспорта, монтируют электронные информационные панно, отражающие данные о маршрутах, графиках движения автобусов и троллейбусов. На подходе введение системы GPS-контроля, электронного билета. В настоящее время собирают из комплектующих и запускают троллейбусы на автономном ходу, открываются новые маршруты – как, например, 12-й троллейбусный.

Видимость работы

Однако деятельность властей вызывает много нареканий со стороны оппонентов, гражданского общества. Что касается маршрутов, то это якобы переливание из пустого в порожнее. Гражданский активист Алексей Димитров убеждён, что ни о каком новом 12-м маршруте речь не идёт. Новый маршрут в его понимании – это протягивание электросетей по вновь отстроенной улице, чтобы разгрузить какой-то сложный участок. А все остальные нововведения властей – попытка создать видимость работы.

– Долгое время троллейбус №24 ходил с пр-та Мирча чел Бэтрын до ул. Матеевича, но потом его продлили до Телецентра, и интервал прохождения маршрута из-за пробок увеличился до 2,5 часа, – говорит А. Димитров. – Несмотря на то что маршрут обслуживали 34 троллейбуса, возрос интервал ожидания их на остановках, и люди стали возмущаться. Тогда в мэрии решили вернуть первоначальный вариант 24-го маршрута (до ул. Матеевича), но уже под №12, перебросив на него треть машин от сегодняшнего 24-го. В итоге с Чекан до Телецентра стало ещё сложней добираться.

Из рассуждений А. Димитрова следует, что город растёт, количество машин прибывает, а власти абсолютно не обеспокоены ситуацией – не видно и не слышно, чтобы какие-то программы предлагались, стратегии реализовывались, не строятся объездные пути, не прокладываются дороги, которые могли бы объединить микрорайоны города.

О нанашизме – забыть!

Эксперт в вопросах городского планирования и развития Виктор Киронда давно озабочен сложной ситуацией в общественном транспорте. Он один из тех, кто участвует в продвижении проекта Green City Lab в Молдове, который предусматривает в том числе и решение вопроса организации общественного транспорта. Сегодня В. Киронда – национальный консультант по вопросам городской мобильности ПРООН Молдова. Но ещё четыре года назад он написал исследование, в котором перечислил основные задачи, которые в первую очередь должны реализовать власти Кишинёва, чтобы решить проблемы общественного транспорта. Но самое главное, по мнению эксперта, – весь общественный транспорт города должен координироваться одной структурой, а управление осуществляться централизованно.

– Сейчас каждое муниципальное предприятие работает так, как ему вздумается: сами себе составляют расписания, самостоятельно собирают и управляют денежными средствами, штрафами, – говорит эксперт. – Нет единого сайта, скоординированной навигации, систематизированных расписаний и маршрутов, унифицированного дизайна и единой системы оплаты.

Кроме того, важно реформировать транспортное управление, которое и должно внедрять единую стратегию развития общественного транспорта и муниципальной дорожной инфраструктуры, считает В. Киронда. Для этого необходимо провести исследование и анализ, грамотно всё спланировать, а также развивать инфраструктуру по плану и координировать деятельность профильных предприятий (управление электротранспорта, автобусный парк, Exdrupo, Semafor-Service, Edilitate). И в эти структуры нужно нанимать на работу аналитиков и специалистов в транспортной сфере, IT, городского развития, а не одноклассников и кумовьёв.

Эксперт убеждён, что транспортную проблему в муниципии можно разрешить, но для этого необходимы желание, политическая воля и трудоустройство на конкурсной основе профессионалов. Но, к сожалению, пока всего этого у нас нет.

Общественный транспорт Кишинёва должен координироваться одной структурой, а управление осуществляться централизованно. Сейчас же каждое муниципальное предприятие работает так, как ему вздумается: сами себе составляют расписания, самостоятельно собирают и управляют денежными средствами, штрафами.

Комментарий

Спросить не с кого!

Сергей Борозан, главный архитектор Кишинёва: Сегодня муниципий не располагает совершенной проектной документацией в области градостроительства. В генплан Кишинёва в 2007 году и градостроительный регламент в 2008-м не были включены ни транспортная схема, ни зональный градостроительный план центра столицы. Отсутствие этих двух документов не позволило развиться транспортной сети и городской мобильности муниципия. В последние несколько лет специалисты управления архитектуры разрабатывали градостроительную документацию, в том числе спецификацию концепции устойчивого развития транспорта в муниципии Кишинёв. В конце 2017 года МСК одобрил этот документ, а с 2018-го началась работа над самой концепцией. Проект Green City Lab будет положительным дополнением к концепции, разработанной муниципальным градостроительным управлением.

Любовь Чегаровская