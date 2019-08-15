Следующей весной в Тирасполе запустят новую троллейбусную линию

0

Заместитель главы администрации Тирасполя по ЖКХ проверил ход работ на объектах. Один из них – строительство новой троллейбусной линии по улице Юности.

Здесь горэлектротранспорт будет курсировать до торгового центра «Тридцатый». Строительные работы уже начались, пишет novostipmr.com. Планируется сделать дополнительные парковочные карманы, чтобы убрать машины с дороги. Кроме этого, установят 4 остановочных павильона и капитально отремонтируют саму дорогу.

– Уже приобрели все необходимые провода, крепления и опоры, поэтому скоро Тираспольское троллейбусное управление начнёт монтаж самой линии. Кроме того, нам нужно сделать реконструкцию тяговой подстанции и подключить эту линию, – отметил он.

Запуск новой троллейбусной линии планируется на весну 2020 года.