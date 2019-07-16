Следующее заседание Высшего совета безопасности пройдет в этот четверг

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Игорь Додон.

В данной связи глава государства попросил главу СИБ Александра Есауленко подготовить все необходимые для заседания документы.

Стоит отметить, что в последний раз заседание ВСБ состоялось 26 июня. Тогда на нем обсуждался ряд вопросов, а именно: ситуация в энергетической сфере страны; выявление и устранение всех схем контрабанды, в первую очередь четырех групп товаров: янтарь, анаболики, сигареты и алкоголь; ситуация, связанная со строительством спортивного комплекса Arena Chișinău; проблема, связанная с программой «гражданство через инвестиции»; проблема нелегального реэкспорта ряда товаров, прежде всего яблок, из третьих стран в Российскую Федерацию через территорию Республики Молдова и другие. Тогда глава государства распорядился, чтобы ответственные подготовили по всем выше обозначенным вопросам отчеты, которые, как предполагается, и предстоит заслушать на ближайшем заседании ВСБ.