Следующее заседание парламента пройдет в четверг

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Об этом сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный. Оно традиционно начнется в 10.00.

Напомним, что сегодня депутаты приняли целый ряд важных решений. В первую очередь, речь идет о постановлении парламента о проведении всеобщих местных выборов в Молдове 20 октября. В поддержку данной даты единогласно высказались все присутствующие на заседании депутаты.

Кроме того, в первом чтении был принят законопроект о возвращении Службы информации и безопасности в подчинение президенту. Также в подчинение главе государства будет возвращена Служба государственной охраны.

Также депутаты проголосовали за создание двух следственных комиссий в парламенте – по расследованию попытки Демократической партии совершить антиконституционный путч в Молдове и по расследованию всех случаев приватизации и концессии объектов государственной собственности, начиная с 2013 года. Помимо этого, депутаты выбрали руководство и членов 11 постоянных комиссий, которые будут работать в составе законодательного органа страны.