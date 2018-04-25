Следующая встреча Додона и Красносельского может пройти в Кишиневе

Следующая встреча Додона и Красносельского может пройти в Кишиневе

Об этом глава государства заявил в рамках брифинга по итогам проведенной беседы с лидером Приднестровья. 

По его словам, одной из тем разговора стала необходимость контактов между президентом Молдовы и лидером Приднестровья. Стороны договорились, что такие контакты “периодически будут”.

– Надеюсь, что через несколько месяцев, может быть, в августе, такая встреча будет в Кишиневе. Диалог будет продолжаться, и мы настроены на конструктивное решение всех существующих вопросов в интересах жителей обоих берегов Днестра, – сказал Игорь Додон. 

Об итогах встречи президента Молдовы и лидера Приднестровья можно прочитать здесь.

 

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