Следующая встреча Додона и Красносельского может пройти в Кишиневе

Об этом глава государства заявил в рамках брифинга по итогам проведенной беседы с лидером Приднестровья.

По его словам, одной из тем разговора стала необходимость контактов между президентом Молдовы и лидером Приднестровья. Стороны договорились, что такие контакты “периодически будут”.

– Надеюсь, что через несколько месяцев, может быть, в августе, такая встреча будет в Кишиневе. Диалог будет продолжаться, и мы настроены на конструктивное решение всех существующих вопросов в интересах жителей обоих берегов Днестра, – сказал Игорь Додон.

Об итогах встречи президента Молдовы и лидера Приднестровья можно прочитать здесь.