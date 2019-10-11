Следственная комиссия утвердила Отчет о выяснении обстоятельств банковского хищения

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Парламентская следственная комиссия, которая расследовала банковское хищение, единогласно утвердила сегодня Отчет о выяснении обстоятельств кражи. Об этом заявил председатель комиссии Александр Слусарь.

Он уточнил, что отчет будет представлен парламенту на следующей неделе, пишет moldpres.md.

– Комиссия не может заменить правосудие. Но никто не может запретить нам высказать свое мнение после того, как мы проанализировали это хищение, организованное политиками, – написал Александр Слусарь в одной из соцсетей.

Следственная комиссия была создана парламентом 10 июня 2019 года и получила на выполнение своей миссии 120 дней. За это время комиссия заслушала ряд бывших чиновников, в том числе бывшего министра финансов Вячеслава Негруцу, бывшего председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицу, председателя бывшей парламентской Комиссии по расследованию хищения миллиарда Олега Рейдмана, бывшего вице-председателя «Banca de еconomii» Виорела Бырку, бывшего премьер-министра Влада Филата и бывшего главу НБМ Дорина Дрэгуцана.