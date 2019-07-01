Следственная комиссия получила от СИБ секретные документы по делу о краже миллиарда

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Служба информации и безопасности направила ряд документов под грифом “секретно” в парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств кражи в банковской системе Молдовы. Депутаты будут изучать их параллельно с другими документами, полученными от комиссии.

Сегодня в парламентскую комиссию по расследованию также поступили записи из Генеральной прокуратуры по вопросу о краже миллиарда, однако без каких-либо приложенных документов, пишет tv8.md. Согласно комментарию, предоставленному председателем комиссии Александром Слусарем, информация, полученная от СИБ, очень важна и подтверждает гипотезы относительно действий определённых политиков, участвовавших в махинациях.

Сегодня в 15:00 члены следственной комиссии заслушают экс-министра экономики Валерия Лазаря, а также бывшего руководителя Национального антикоррупционного центра Виорела Кетрару.