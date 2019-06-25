Следственная комиссия по всем случаям приватизации, начиная с 2013 года, приступила к работе

Начала свою работу парламентская следственная комиссия, в задачу которой входит проверка всех случаев приватизации и концессии государственной собственности, начиная с 2013 года и до настоящего момента. По словам председателя комиссии, депутата от блока «АКУМ» Игоря Мунтяну, представители комиссии пока встречаются с открытостью других госструктур к сотрудничеству.

– 24 июня состоялось первое заседание комиссии, на которое был приглашен и представитель Агентства публичной собственности, который представил в наше распоряжение список всех случаев приватизаций, начиная с 2013 года и до 2019 года. Также он выразил полную готовность к сотрудничеству и открытость в готовности передать все необходимые для работы комиссии документы. Стоит отметить, что в период с 2013 по 2019 годы в РМ было заключено 38 контрактов публично-частного партнерства, в том числе, и концессий, 14 из которых – на центральном уровне. 12 контрактов активны, 2 – отложены. Еще 24 контракта – на местном уровне, – заявил Игорь Мунтяну.