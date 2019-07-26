Следственная комиссия по “краже века” хочет заслушать на следующей неделе Канду, Гурина и Платона

Следственная комиссия по “краже века” хочет заслушать на следующей неделе Канду, Гурина и Платона

Бывший председатель парламента Андриан Канду, экс-генеральный прокурор Корнелиу Гурин, а также бизнесмен Вячеслав Платон могут быть заслушаны на следующей неделе комиссией по расследованию кражи миллиарда. Об этом заявил председатель этой комиссии Александр Слусарь, пишет jurnal.md. 

– Следственная комиссия решила во вторник заслушать Андриана Канду и Корнелиу Гурина. Есть успеем, в четверг заслушаем Вячеслава Платона, – сказал он. 

Напомним, что следственная комиссия была создана 10 июня. Ее деятельность рассчитана на три месяца, в течение которых членам комиссии предстоит заслушать ответственных или причастных чиновников.

Вчера стало известно, что после уже проведенных слушаний комиссия требует возбудить уголовное дело на имя Юрия Лянкэ.

Фото: jurnal.md.

 

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