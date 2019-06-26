Следователями МВД России заочно предъявлено обвинение Плахотнюку

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Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу – профессиональному спортсмену Константину Цуцу – в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело в отношении руководителей и участников транснационального преступного сообщества, организовавших канал контрабандных поставок особо крупных партий наркотического средства гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории Российской Федерации. Данное преступное сообщество в форме объединения организованных групп (структурных подразделений) в период с июня по август 2012 года создали и возглавили Олег Прутяну и иные лица из числа уроженцев Республики Молдова и Королевства Испания, говорится на официальном сайте МВД России.

По информации источника, в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в период с августа 2012 года по июнь 2019 года, сотрудниками Следственного департамента МВД России, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с зарубежными коллегами из Республик Молдова, Беларусь и Королевства Испания в рамках спецоперации «Пиренейский излом» установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. Из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотического средства гашиш.

– В ходе расследования установлено, что бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии. По имеющейся информации, не позднее 2012 года Владимир Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам. Взаимодействие с организатором преступного сообщества Олегом Прутяну, а также непосредственный контроль за данной сферой криминальной деятельности по указанию Владимира Плахотнюка осуществлял молдавский профессиональный спортсмен Константин Цуцу, бывший депутат Парламента от Демократической партии Молдовы, доверенное лицо последнего, – сообщила Волк.

По ее словам, в результате кропотливой работы следователям и оперативным сотрудникам удалось выявить сложную схему противоправной деятельности многоуровневой законспирированной преступной организации на территории России и других стран, собрать доказательства, подтверждающие наличие преступных связей между соучастниками, их объединение общим умыслом и целью извлечения дохода от торговли наркотиками. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.