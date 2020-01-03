Следователя из Хынчешт задержали за взятку в 300 евро

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Офицеры Национального антикоррупционного центра задержали следователя из Инспектората полиции Хынчешт, подозреваемого в пассивной коррупции.

По данным осведомителя, следователь воспользовался своим служебным положением и потребовал 300 евро, пообещав взамен не привлекать к административной ответственности за незаконную деятельность предпринимателя, предоставляющего услуги по изготовлению металлических предметов. Посредник связался с предпринимателем и назначил встречу, в ходе которой была передана взятка. Следователь добровольно отдал деньги в ходе обысков, проведенных в его доме, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра.

Полицейский и посредник были помещены в изолятор НАЦ на 72 часа. По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело.