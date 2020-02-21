Следователя Инспектората полиции Чекан задержали за взятку в 4 000 евро

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Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры задержали вчера следователя Инспектората полиции сектора Чеканы, подозреваемого в извлечении выгоды из влияния.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, следователь вымогательством получил 4 000 евро от мужчины, который находится под следствием по делу о контрабанде. Взамен на деньги подозреваемый пообещал, что убедит своих коллег и прокуроров вернуть товары, изъятые при обыске, а также смягчить меру наказания.

Полицейский был пойман с поличным, сразу после получения взятки. Его поместили в изолятор на 72 часа. По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.