Следователь, вымогавший десятки тысяч евро, отправлен на скамью подсудимых

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного дела и передала в суд дело против бывшего офицера Нацинспектората расследований.

Он обвиняется в извлечении выгоды из влияния и укрывательство особо тяжкого преступления. Основания для возбуждения уголовного преследования послужило заявление замешанного экономического агента.

По факту обвиняемый вымогал и получил через посредника 50 тысяч леев от жены предпринимателя, задержанного по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В тот же день обвиняемый получил от двух других задержанных по данному уголовному делу 11 000 евро. В обмен он обещал повлиять на главу следственной группы, сформированной по уголовному делу, столичного прокурора, с тем чтобы освободить бизнесменов из-под стражи, что и произошло вечером того же дня.

Также выяснилось, что “оборотень в погонах” способствовал передаче другим задержанным 60 тысяч евро в качестве взятки прокурорам для его освобождения. Впоследствии офицер получил “долю” в размере 5000 евро от прокуроров.

На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом, он полностью признал свою вину, заключив с прокурором соглашение. Также был наложен секвестр на сумму 25 000 леев и автомобиль, принадлежащий обвиняемому.

Если он будет признан виновным, по одной статье ему грозит наказание в виде штрафа размере от 4000 до 6000 условных единиц или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а по второй – штраф в размере от 550 до 850 условных единиц или лишение свободы на срок до 3 лет.