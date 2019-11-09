Сладкий ноябрь: тёплая погода сохранится и на следующей неделе

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Метеорологи прогнозируют на эти выходные, а также на следующую неделю, температуры выше +20 градусов по Цельсию. Высокие температуры обусловлены южной воздушной массой, которая пересекает территорию Республики Молдова.

На субботу ожидаются температуры от +18 до +23 °C. Ночью температура будет колебаться от +8 до +13 °C, передаёт ipn.md. В воскресенье сохранятся такие же температуры.

Со следующей недели температура несколько понизится, в среднем на 3 градуса. Таким образом, днём будет от +13 до +20 °C, а ночью – от +4 до +13 °C.