Сладкая вата, музыка, анимация: на Рышкановке открыли новую детскую площадку (ФОТО)

0

Вчера на Рышкановке возле домов по улице А. Дога, 32/2 состоялось грандиозное открытие детской площадки. Для малышей организовали множество увеселительных мероприятий, также их угощали сладкой ватой.

– По традиции, нет предела радости и у родителей, и у детишек! Музыка, сладкая вата, массовики-затейники – вот неполная программа всех увеселительных мероприятий! – поделился на своей странице в соцсети активист ПСРМ Сергей Кирницкий.

Кирницкий подчеркнул, что площадки во всех секторах Кишинёва продолжают обустраиваться при поддержке фракции социалистов в Муниципальном совете Кишинева.