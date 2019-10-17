Сладкая вата, музыка, анимация: на Рышкановке открыли новую детскую площадку (ФОТО)

Сладкая вата, музыка, анимация: на Рышкановке открыли новую детскую площадку (ФОТО)

Вчера на Рышкановке возле домов по улице А. Дога, 32/2 состоялось грандиозное открытие детской площадки. Для малышей организовали множество увеселительных мероприятий, также их угощали сладкой ватой.

– По традиции, нет предела радости и у родителей, и у детишек! Музыка, сладкая вата, массовики-затейники – вот неполная программа всех увеселительных мероприятий! – поделился на своей странице в соцсети активист ПСРМ Сергей Кирницкий.

Кирницкий подчеркнул, что площадки во всех секторах Кишинёва продолжают обустраиваться при поддержке фракции социалистов в Муниципальном совете Кишинева.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md