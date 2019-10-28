Сладкая вата, аниматоры и детские улыбки: на Ботанике открыли новую детскую площадку (ФОТО)

Сладкая вата, аниматоры и детские улыбки: на Ботанике открыли новую детскую площадку (ФОТО)

Вчера на Ботанике возле домов по улице Дачия состоялось грандиозное открытие детской площадки. Для малышей организовали множество увеселительных мероприятий, также их угощали сладкой ватой. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Позади дома №29 по просьбе местных жителей мы установили детскую площадку. Сегодня состоялось её открытие. Детишки перерезали ленточку, их угощали сладкой ватой и конфетами, – рассказал Витнянский.

Стоит отметить, что неделю назад у дома №37 бульвара Дачия завершили работы по установке фитнес-площадки, что являлось частью программы советников Партии социалистов в МСК.

– Теперь можно с уверенностью сказать, что жители всех этих четырёх домов, расположенных по адресам Дачия, 25, 29, 33 и 37 имеют благоустроенное место для детских игр и занятий спортом, – отметил вице-претор сектора Ботаника.

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