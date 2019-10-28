Сладкая вата, аниматоры и детские улыбки: на Ботанике открыли новую детскую площадку (ФОТО)

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Вчера на Ботанике возле домов по улице Дачия состоялось грандиозное открытие детской площадки. Для малышей организовали множество увеселительных мероприятий, также их угощали сладкой ватой. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Позади дома №29 по просьбе местных жителей мы установили детскую площадку. Сегодня состоялось её открытие. Детишки перерезали ленточку, их угощали сладкой ватой и конфетами, – рассказал Витнянский.

Стоит отметить, что неделю назад у дома №37 бульвара Дачия завершили работы по установке фитнес-площадки, что являлось частью программы советников Партии социалистов в МСК.

– Теперь можно с уверенностью сказать, что жители всех этих четырёх домов, расположенных по адресам Дачия, 25, 29, 33 и 37 имеют благоустроенное место для детских игр и занятий спортом, – отметил вице-претор сектора Ботаника.