Слабый снег на севере и в центре: водителей призвали быть бдительными

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что к этому часу на севере и в центре страны идет слабый снег. Трассы обрабатываются противоскользящим реагентом, транспорт ездит без проблем.
НИП призывает водителей:
- не отправляться в путь, если их автомобиль не оборудован зимними шинами;
- сбавить скорость;
- проверить состояние тормозов;
- не забывать, что в автомобиле должны быть противоскользящие цепи, лопата и мешок с песком;
- предпочтительно иметь с собой карманный фонарик и термос с чаем, а также заряженный телефон.
Патрульные экипажи находятся на дорогах и трассах ввиду обеспечения безопасности граждан. Если вы оказались в затруднительной ситуации и нуждаетесь в помощи, обращайтесь к ближайшему экипажу полиции или звоните по номеру 112.
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