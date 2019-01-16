Слабый снег на севере и в центре: водителей призвали быть бдительными

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что к этому часу на севере и в центре страны идет слабый снег. Трассы обрабатываются противоскользящим реагентом, транспорт ездит без проблем.

НИП призывает водителей:

не отправляться в путь, если их автомобиль не оборудован зимними шинами;

сбавить скорость;

проверить состояние тормозов;

не забывать, что в автомобиле должны быть противоскользящие цепи, лопата и мешок с песком;

предпочтительно иметь с собой карманный фонарик и термос с чаем, а также заряженный телефон.

Патрульные экипажи находятся на дорогах и трассах ввиду обеспечения безопасности граждан. Если вы оказались в затруднительной ситуации и нуждаетесь в помощи, обращайтесь к ближайшему экипажу полиции или звоните по номеру 112.