Слабый снег на севере и в центре: водителей призвали быть бдительными

Слабый снег на севере и в центре: водителей призвали быть бдительными

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что к этому часу на севере и в центре страны идет слабый снег. Трассы обрабатываются противоскользящим реагентом, транспорт ездит без проблем. 

НИП призывает водителей:

  • не отправляться в путь, если их автомобиль не оборудован зимними шинами;
  • сбавить скорость;
  • проверить состояние тормозов;
  • не забывать, что в автомобиле должны быть противоскользящие цепи, лопата и мешок с песком; 
  • предпочтительно иметь с собой карманный фонарик и термос с чаем, а также заряженный телефон. 

Патрульные экипажи находятся на дорогах и трассах ввиду обеспечения безопасности граждан. Если вы оказались в затруднительной ситуации и нуждаетесь в помощи, обращайтесь к ближайшему экипажу полиции или звоните по номеру 112. 

 

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