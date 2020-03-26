Сквер в парке «Валя Морилор» приобрёл новый облик (ФОТО, ВИДЕО)

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Сквер имени Дойны и Иона Алдя-Теодорович, находящийся у главного входа в парк «Валя Морилор», приобрёл новый облик. Он был модернизирован. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал генпримар столицы Ион Чебан.

По словам градоначальника, в сквере был построен фонтан, восстановлен тротуар, установлены горшки с цветами и городская мебель: скамейки, мусорные баки, а также ночное освещение. Проект был осуществлён при поддержке экономического агента совместно с претурой сектора Центр.

– Так, после кризисного периода, в котором мы сейчас находимся, у жителей столицы будет новое место для отдыха и развлечений. Постепенно столица Молдовы возродится, – написал Чебан.