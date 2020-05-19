Сквер у театра Эминеску будет реабилитирован, а “Арбат” переедет в другое место

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Сквер у национального театра имени Михая Эминеску будет реабилитирован, а торговавшим там незаконно людям предложили другое место для деятельности. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, этот сквер, находящийся в центре столицы, не предназначен для торговли, а его состояние за долгие годы ухудшилось, поэтому его необходимо благоустроить.

– Сквер находится в самом сердце столицы, между Органным залом и театром имени Михая Эминеску. Он сейчас в плохом состоянии, его необходимо реабилитировать. Были обсуждения, мы осмотрели то место, где будет располагаться так называемый “новый Арбат”, – отметил Чебан.

Ион Чебан предложил художникам и ремесленникам, работающим в сквере Эминеску, переехать на новое место – за Кафедральным собором на пешеходной улице. Это место будет называться аллеей творческих людей.

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