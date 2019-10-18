Сквер перед “Кодрянкой” был спасен: вчера его официально открыли (ФОТО, ВИДЕО)

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Несколько лет назад дети из коллектива ансамбля “Кодрянка” смогли спасти от незаконного строительства сквер перед зданием танцевального клуба. Тогда мальчики и девочки удивили всю страну, устроив танцевальный флешмоб на проезжей части в знак протеста планам застройщиков возвести здесь очередную 15-этажку.

Накануне история получила счастливую развязку. Сквер перед “Кодрянкой” благоустроили, а вчера состоялось его официальное открытие. Эти замечательные мальчики и девочки победили, отметил на своей странице в соцсети кандидат ПСРМ на пост генерального примара Ион Чебан

– Мы были рядом с этим коллективом. Блокировали стройку, снимали забор, протестовали и слушали обвинения тех, у кого здесь были скрытые интересы. Мы прошли разные инстанции, чтобы запретить незаконное строительство этого дома. Сегодня мы видим, что у нас все получилось. Только вместе мы можем изменить ситуацию, и этот случай – очередное тому доказательство, – отметил он.