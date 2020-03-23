Скрывшая контакт с вернувшимся из Украины человеком женщина заразила коронавирусом врача

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Безответственность и халатность привели к новому случаю заражения коронавирусом медицинского работника.

У пациентки, которая не призналась врачам, что контактировала с человеком, вернувшимся из Украины, выявили коронавирус. Более того, женщина заразила медицинского работника. Информация была представлена на брифинге для прессы.

– Пациентка утаила, что у нее был контакт с человеком, вернувшимся из Почаевского монастыря. Как результат – у нас еще один случай инфицирования в рядах медицинских работников. Еще раз призываю граждан быть ответственными не только по отношению к себе и близким, но и проявлять уважение к врачам, – сказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

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