Скрывался от правосудия 4 года: находящегося в розыске иностранца задержали в столичном аэропорту

Скрывался от правосудия 4 года: находящегося в розыске иностранца задержали в столичном аэропорту

Сотрудники Пограничной полиции задержали в столичном аэропорту гражданина Украины при попытке въезда в страну. 25-летний мужчина находился в международном розыске за пытки, насилие и другие преступления, совершённые на территории соседней страны. 

Задержание произошло вчера, 17 октября, после прилета самолета “Стамбул-Москва” с промежуточной посадкой в ​​Кишинёве. В ходе проверок выяснилось, что гражданин Украины находится в международном розыске. Ему удавалось скрываться от правосудия почти 4 года.

Задержанного поместили в изолятор предварительного заключения. Пограничники направили его данные в Генеральную прокуратуру для проведения необходимых процедур документирования и последующей передачи украинским правоохранительным органам.

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