Скрывалась 9 лет: обманувшая пенсионерку мошенница предстанет перед судом

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В Тирасполе завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины. Она обвиняется в совершении мошенничества.

В октябре 2011 года злоумышленница обманным путём завладела денежными средствами 74-летней пенсионерки. Подозреваемая предложила пожилой женщине поучаствовать в якобы проводимом розыгрыше призов в магазине. Обвиняемая убедила старушку в необходимости внесения первого денежного взноса. Введённая в заблуждение пенсионерка отдала свои сбережения.

Подойдя по указанному адресу, потерпевшая обнаружила, что никакого магазина там нет, и поняла, что её обманули. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, пишет novostipmr.com.

Мошенница оказалась ранее судимой. После совершения преступления она покинула территорию Приднестровья, в связи с чем была объявлена в розыск. В феврале этого года при въезде в ПМР злоумышленница была задержана на границе.

Сейчас обвиняемая содержится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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