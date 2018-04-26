Скрывающийся от уголовной ответственности молдаванин задержан пограничной полицией

Скрывающийся от уголовной ответственности молдаванин задержан пограничной полицией

Задержание происходило 25 апреля в городе Басарабяска.

Согласно материалам уголовного дела, заведенного 4 февраля текущего года, 31-летний житель села Чок-Майдан Комратского района был пойман в 10 метрах от пограничной линии в момент, когда намеревался без документов пересечь молдо-украинскую границу.

Разбирательство в отношении нарушителя проводилось без его задержания, то есть он находился на свободе, однако был обязан явиться по требованию соответствующих органов. Этим требованием он, однако, пренебрег, стал скрываться от правосудия, в связи с чем был объявлен в розыск.

Задержанный наконец беглец был отправлен в местную прокуратуру. Ему грозит наказание в виде штрафа 750 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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