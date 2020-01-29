Скрыть товар не удалось: на границе пресекли контрабанду на более чем 4 млн леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Таможенная служба и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследуют дело, связанное с контрабандой товаров китайского происхождения, ввезённых в Молдову через таможенный пост “Тудора”. Оценочная стоимость составляет более 4 млн леев.

Согласно документам, представленным сотрудникам таможни, в четырёх грузовиках перевозились машины для переработки зерновых, которые, в соответствии с законом, освобождаются от уплаты пошлин. Как оказалось, груз не совпадал с товарами, указанными в представленных таможенных декларациях. Так, в контейнерах были обнаружены товары, облагаемые таможенными платежами: велосипеды и запчасти для них, а также аксессуары и запчасти для мотоциклов.

По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело. Согласно закону, наказание предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Юридическое лицо наказывается штрафом в размере до 550 тысяч леев с лишением права осуществлять определённую деятельность или с ликвидацией юридического лица.