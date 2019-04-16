Скорость убивает: на дорогах страны с начала года погибло 24 человека (ФОТО)

Скорость убивает: на дорогах страны с начала года погибло 24 человека (ФОТО)

Согласно данным статистики, в период с 1 января по 15 апреля более 21 600 водителей превысили допустимый предел скорости. Это означает, что ежедневно около 200 водителей сознательно нажимают на педаль газа, подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих.

По данным НИП, в течение вышеуказанного периода произошло 160 ДТП, в результате которых погибло 24 человека. Ещё 225 человек получили травмы.

Сотрудники НИП обращаются к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах и не превышать скоростной режим.

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