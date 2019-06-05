Скорость и алкоголь: в Кагуле в страшном ДТП погиб водитель, а пассажирка попала в больницу (ФОТО)

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Водитель скончался, а его пассажирка попала в больницу в результате ДТП. Трагедия произошла вчера вечером при въезде в Кагул.

По данным полиции, водитель автомобиля Ford Probe с литовскими номерными знаками ехал на высокой скорости. Мужчина не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и несколько раз перевернулась, пишет deschide.md.

41-летний водитель скончался на месте, а 31-летняя пассажирка была госпитализирована с многочисленными травмами.Предварительно было установлено, что водитель сел за руль нетрезвым.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.