Скоро во всех секторах Кишинёва откроются пасхальные ярмарки: где их можно будет найти

Пасхальные ярмарки в Кишинёве начнут свою работу с понедельника, 22 апреля, а завершат – 7 мая.
В секторах города ярмарки разместятся, согласно определенным претурами местам. Ниже представлен их список.
Центр:
- Хынчештское шоссе, 58;
- ул. Академией, 7;
- ул. Измаил, 84;
- пр. Д. Кантемир;
- ул. Митрополит Варлаам, 63.
Рышкановка:
- ул. Б. Воевод, 1/1;
- ул. Б. Воевод, угол с ул. Киев;
- Московский проспект, 9 и 18;
- ул. A. Дога, 35;
- ул. Каля Мошилор;
- ул. Н. Димо, 17/1;
- ул. Каля Орхеюлуй, 105/1;
- ул. Дойна, 203.
Буюканы:
- ул. Каля Ешилор, 2.
Чеканы:
- ул. Мирча чел Бэтрын, угол с Алеку Руссо, напротив магазина Green Hills.
Претура сектора Ботаника пока не определила адреса для ярмарок и ждёт распоряжения исполняющего обязанности примара, заявил для IPN начальник отдела претуры Юрие Гоцуляк.
Стоит отметить, что для участия в пасхальных ярмарках, экономические агенты должны получить разрешения в претурах. Плата за участие не взимается.
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