Скоро во всех секторах Кишинёва откроются пасхальные ярмарки: где их можно будет найти

Скоро во всех секторах Кишинёва откроются пасхальные ярмарки: где их можно будет найти

Пасхальные ярмарки в Кишинёве начнут свою работу с понедельника, 22 апреля, а завершат – 7 мая.

В секторах города ярмарки разместятся, согласно определенным претурами местам. Ниже представлен их список.

Центр:

  • Хынчештское шоссе, 58;
  • ул. Академией, 7;
  • ул. Измаил, 84;
  • пр. Д. Кантемир;
  • ул. Митрополит Варлаам, 63.

Рышкановка:

  • ул. Б. Воевод, 1/1;
  • ул. Б. Воевод, угол с ул. Киев;
  • Московский проспект, 9 и 18;
  • ул. A. Дога, 35;
  • ул. Каля Мошилор;
  • ул. Н. Димо, 17/1;
  • ул. Каля Орхеюлуй, 105/1;
  • ул. Дойна, 203.

Буюканы:

  • ул. Каля Ешилор, 2.

Чеканы:

  • ул. Мирча чел Бэтрын, угол с Алеку Руссо, напротив магазина Green Hills.

Претура сектора Ботаника пока не определила адреса для ярмарок и ждёт распоряжения исполняющего обязанности примара, заявил для IPN начальник отдела претуры Юрие Гоцуляк.

Стоит отметить, что для участия в пасхальных ярмарках, экономические агенты должны получить разрешения в претурах. Плата за участие не взимается.

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