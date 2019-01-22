Скоро в Кишинёве начнут функционировать дорожные камеры, определяющие не только скорость: где они установлены

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С февраля этого года в Молдове начнут функционировать ещё 5 дорожных камер последнего поколения, которые будут идентифицировать не только превышение скорости, но и наличие техосмотра и страховки.

В конце ноября 2018 года Служба информационных технологий МВД расширила автоматизированную систему надзора за дорожным движением. Таким образом, в пяти местах были установлены новые оборудования, которые будут “ловить” водителей, превышающих скорость движения, а также тех, у кого отсутствует технический осмотр и страховка. Согласно источникам deschide.md, которые пожелали сохранить анонимность, пять современных камер наблюдения уже были установлены и прошли испытание в тестовом режиме. Поэтому уже с февраля, водители, которых «поймает» камера, станут получать штрафы за вышеуказанные нарушения.

Новые оборудования установлены в следующих местах:

мун. Кишинёв, перекрёсток бул. Алба Юлия и ул. Л. Деляну – бул. Алба Юлия;

мун.Кишинёв, ул. Друмул Бэчоюлуй 287;

мун. Кишинёв, Мунчештское шоссе273 и 692;

мун. Кишинёв, перекрёсток бул. Дачия и ул. Новые Бачои;

мун. Кишинёв, коммуна Ставчены, трасса R6.

Новые видеоустройства, как и прежние, предназначены для фиксации автомобилистов, нарушающих закон. Таким образом, после регистрации каждого нарушения, недисциплинированные водители получат по почте письмо, в котором будет прикреплено изображение и протокол об административном нарушении. Стоимость проекта по установке новых камер составила 8 млн леев.