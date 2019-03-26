“Скоро начнут бороться с собственным народом”: политолог о трениях внутри “Акум”

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Ряд СМИ сообщили о том, что в блоке “Акум” начались проблемы. Якобы, Майя Санду и Андрей Нэстасе никак не могут договориться насчет того, каким образом блок будет существовать в парламенте – единой фракцией, и кто в таком случае ее возглавит, или двумя разными.

Своим мнением на этот счет в соцсети поделился политолог Богдан Цырдя.

– Вначале PAScuDA обещала бороться с Владимиром Плахотнюком и демократами. На деле они начали бороться с Игорем Додоном и социалистами. Потом они начали бороться друг с другом.

А потом они начнут бороться с собственным народом. P.S. А те, кто не верит, – читайте вчерашнее письмо посла США, – написал он.