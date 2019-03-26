“Скоро начнут бороться с собственным народом”: политолог о трениях внутри “Акум”

“Скоро начнут бороться с собственным народом”: политолог о трениях внутри “Акум”

Ряд СМИ сообщили о том, что в блоке “Акум” начались проблемы. Якобы, Майя Санду и Андрей Нэстасе никак не могут договориться насчет того, каким образом блок будет существовать в парламенте – единой фракцией, и кто в таком случае ее возглавит, или двумя разными.

Своим мнением на этот счет в соцсети поделился политолог Богдан Цырдя.

– Вначале PAScuDA обещала бороться с Владимиром Плахотнюком и демократами.

На деле они начали бороться с Игорем Додоном и социалистами.

Потом они начали бороться друг с другом.

А потом они начнут бороться с собственным народом.

P.S. А те, кто не верит, – читайте вчерашнее письмо посла США, – написал он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md