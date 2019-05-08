Скорбное величие памяти

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Почему не гаснут воспоминания о войне

Принято считать, что детские воспоминания с годами стираются. Память наполняют новые события, вытесняя предыдущие. Но на детей войны данные правила не распространяются. С годами их память становится всЁ более ранимой и чуткой, а накануне Дня Победы широко распахивается, обнажая все трагические моменты войны и все яркие мгновения, связанные с освобождением советских городов.

Испытание голодом

Людмила Алексеевна Александрова – одна из тех, кому судьба преподнесла чудовищное испытание войной. Когда эта

война ворвалась в мирную жизнь советских граждан, маленькой Люсе, коренной жительнице Ленинграда, было всего шесть лет. С началом авианалётов и бомбёжек дети её возраста не могли понять, что происходит вокруг. Родной дом разбомбили, и семья переехала в другое жильё. Постепенно страшное слово «война» раскрыло своё звериное обличие. Но впереди ждало ещё более суровое испытание – длительный голод.

Покупая внукам и правнукам сладости, Людмила Александрова вспоминает, что в её детстве роскошью были сладкие корни растений. Когда по весне трактор вспахивал землю, дети стайками бегали по влажному полю и высматривали съедобные деликатесы, похожие на ростки картофеля, которые были вкуснее другой еды. Ведь за время блокады были выпотрошены все матрасы, набитые соломой, из которой варили нечто похожее на суп. Очень ценилась в рационе ленинградцев молодая лебеда, но это было сезонное лакомство.

Постоянным был только хлеб, замешанный из чего угодно, даже из тех компонентов, которые в другой ситуации нельзя было бы назвать съедобными. И когда у семьи украли хлебные карточки (они к тому моменту были уже именными), угроза голодной смерти стала очевидной. В ту ночь Люся не могла уснуть, она слышала, как мать Феодосия Алексеевна, стоя на коленях перед образом, всю ночь молилась. Она обращалась к небесам, к близким, призывая к справедливости. На следующий день воришки пришли с украденными карточками в пункт выдачи хлеба и были пойманы. Хлеб вернулся в семью, а вместе с ним и надежда на жизнь. Но именно тогда стало понятно, что война не только возвысила человеческую добродетель, но и вскрыла людские пороки.

«Пока мы будем помнить о войне, о минутах и годах человеческих страданий и боли, пока мы будем ценить День Победы, у нас больше шансов сохранить хрупкий мир».

Блокадные «разносолы»

Тяжёлые дни блокады Люся переживала вместе с двоюродными братиком и сестричкой. Было у детей необычное лакомство – крупицы соли. Ровно в полдень мама доставала заветный мешочек и раздавала маленькие кристаллики, которые почему-то очень быстро таяли во рту. После этой солёной вкуснятины хотелось пить и голод ощущался не так остро.

Но по-настоящему целебным продуктом была жирная корюшка, которая иногда попадала в детское меню. Рыбий жир, который не нравился Люсе, был настоящим лекарством для исхудавших и ослабленных голодом детей. «Золотую» рыбку приносил отец, который служил в Петергофе и изредка навещал семью, или мать, которая по возможности ходила к отцу. Какой-то период папа долго не появлялся, потом выяснилось, что он был в окружении. Каждый раз, расставаясь, отец говорил матери: «Что угодно делай, всё продай, только сохрани себя и дочь». Взрослые хорошо понимали – смерть постоянно бродит где-то совсем рядом.

Мёртвые лежали прямо на улицах. Зимой люди умирали чаще. К голоду присоединились холод и болезни. Маленькая Люся хорошо запомнила, как во двор к ним привозили мёртвых, замёрзших людей. Женщины из простыней шили мешки, зашивали в них трупы и штабелями складывали в сарай.

Миг милосердия

В июле 1942-го поступило распоряжение эвакуировать оставшихся детей и их матерей. Люсю с мамой вывозили через Ладожское озеро. Людмила Алексеевна часто со слезами вспоминает этот эпизод из своей жизни.

…В тот день людей переправляли три баржи. И когда они были уже посередине озера, налетели немецкие самолёты. Под обстрелом первая баржа пошла ко дну, за ней – вторая. Казалось, вот она, неминуемая смерть, ведь фашисты никого не щадили. В полном отчаянии матери подняли своих детей на руки – и свершилось то, что не вписывается в правила войны: лётчик пролетел над самой баржей так низко, что можно было разглядеть его лётные очки, а потом улетел. Миг милосердия спас жизни десяткам детей. Возможно, у человека, сидящего за штурвалом, были свои дети, и в тот момент он вспомнил о них. Баржа вернулась в город.

Незадолго до освобождения Ленинграда их всё-таки вывезли из блокадного города. Начались скитания в тылу. Мама Людмилы Алексеевны первые дни не выпускала детей из вагона, в котором они ехали. Только повзрослев, они поняли, что она спасала им жизнь, так как в начале пути некоторые блокадники набрасывались на еду и умирали от заворота кишок. Александровы прибыли на станцию Табулга Челябинской области, где жили и работали на ферме. Городских там не любили и загружали самой тяжёлой работой. Зато у них всегда была настоящая еда.

Уходящие свидетели

После войны семья вернулась в Ленинград, а потом Люся выросла, окончила институт и получила направление по распределению в Кишинёв, где более сорока лет проработала в Научно-исследовательском институте онкологии.

До сих пор по ночам Людмиле Алексеевне снятся страшные мгновенья, приходящие из голодного детства. Для ленинградцев, переживших голод, день снятия блокады – такой же праздник, как и День Победы. Город на Неве она до сих пор называет не Санкт-Петербургом, а Ленинградом, где родилась и пережила страшные дни блокады. Говорит: «Ленинград у меня в крови».

Людмила Алексеевна частый гость на мероприятиях, посвящённых памяти о военных событиях. В большинстве своём их организуют общественное объединение «Организация ветеранов Республики Молдова», Российский Центр науки и культуры и Русская община РМ. Выступая перед молодёжью, женщина всегда очень волнуется. При этом ей приятно видеть понимание в глазах молодого поколения.

– Мы приняли эстафету памяти у наших ветеранов, которым в силу возраста сложно рассказывать о прошлом, – говорит Людмила Алексеевна. – Но и мы уже становимся уходящими свидетелями давних событий. Нам больно вспоминать страшное военное время. Но для того чтобы оценить значимость мирной жизни, мы должны помнить об ужасах войны и рассказывать о них следующим поколениям. Пока мы будем помнить о войне, о минутах и годах человеческих страданий и боли, пока будем ценить День Победы, у нас больше шансов сохранить хрупкий мир. Если память уйдёт, над всеми нами нависнет реальная угроза.

Уже несколько лет при поддержке посольства Российской Федерации в Молдове Людмилу Александрову приглашают на празднование Дня Победы в Санкт-Петербург. В этом году священный праздник она снова встретит в родном городе вместе с блокадниками, которые съедутся со всего мира. А ещё она обязательно навестит могилу своего отца.

ФАКТЫ

В Молдове проживает 23 блокадника и защитника блокадного Ленинграда.

По последним данным, в Молдове осталось всего 395 ветеранов Великой Отечественной войны.

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125 граммов жизни

Ещё много лет после войны ленинградцы, пережившие блокаду, хранили огромные авоськи с сухарями. Да и сейчас, в годы продуктового изобилия, в квартирах блокадников хранятся сухари и крупы – На всякий случай.

Ленинградцы стали получать хлебные карточки с 18 июля 1941 года, ещё до начала блокады. Рабочим полагалось по 800 граммов хлеба. К началу сентября ежемесячные нормы стали урезать. Всего было пять понижений. Последнее случилось в декабре 1941-го, когда максимальная норма составила 200 граммов для рабочих и 125 – для всех остальных.

В рецепт блокадного хлеба входили жмых, обойная пыль, выбойки из мешков, ржаная обойная (крупного помола) мука. В 1942 году в тесто стали добавлять гидроцеллюлозу. На вкусе это никак не сказывалось – целлюлозу добавляли, чтобы увеличить объём продукции, используя её как своеобразный аналог дрожжей. Форму для выпечки смазывали соляровым маслом.

Полностью блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Таким образом, город провёл в осаде 872 дня. За это время, по разным данным, погибло от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Из них 3% погибли от бомбёжек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Наталья

Устюгова